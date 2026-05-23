A paixão pelo futebol já começou a tomar conta de Araçatuba antes mesmo do apito inicial da Copa do Mundo 2026. Entrando no clima do maior evento esportivo do planeta, o Shopping Praça Nova lançou a “Praça do Torcedor”, um espaço especial criado para reunir fãs da Copa, colecionadores de figurinhas e famílias apaixonadas pelo universo do futebol.

O novo ambiente, instalado no piso superior do shopping, em frente à loja Vivara, promete se transformar em um verdadeiro ponto de encontro para quem busca completar o álbum oficial da Copa do Mundo, trocar cromos repetidos e viver toda a emoção do mundial em clima de torcida.

Além do tradicional espaço para troca de figurinhas, o público também poderá aproveitar atrações interativas ligadas ao futebol, como partidas de pebolim e o divertido jogo Golaço, criando uma experiência voltada para crianças, jovens e adultos.