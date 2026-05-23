A paixão pelo futebol já começou a tomar conta de Araçatuba antes mesmo do apito inicial da Copa do Mundo 2026. Entrando no clima do maior evento esportivo do planeta, o Shopping Praça Nova lançou a “Praça do Torcedor”, um espaço especial criado para reunir fãs da Copa, colecionadores de figurinhas e famílias apaixonadas pelo universo do futebol.
O novo ambiente, instalado no piso superior do shopping, em frente à loja Vivara, promete se transformar em um verdadeiro ponto de encontro para quem busca completar o álbum oficial da Copa do Mundo, trocar cromos repetidos e viver toda a emoção do mundial em clima de torcida.
Além do tradicional espaço para troca de figurinhas, o público também poderá aproveitar atrações interativas ligadas ao futebol, como partidas de pebolim e o divertido jogo Golaço, criando uma experiência voltada para crianças, jovens e adultos.
Os encontros oficiais de colecionadores acontecerão aos sábados, das 10h às 14h, e aos domingos, das 11h às 14h. O espaço funcionará diariamente acompanhando o horário de atendimento do shopping.
Mas a programação não para por aí. Durante a Copa do Mundo, o Shopping Praça Nova também vai transmitir os jogos em um telão instalado na praça de alimentação, transformando o local em uma grande arquibancada para os torcedores acompanharem cada lance, reunindo futebol, lazer e gastronomia em um só ambiente.
Segundo a gerente de marketing do shopping, Lívia Craidy, a proposta é fortalecer o espírito de união que o futebol desperta nas pessoas.
“O futebol aproxima famílias, amigos e diferentes gerações. Queremos proporcionar um espaço acolhedor para que todos possam viver juntos a emoção da Copa, desde a troca de figurinhas até a torcida nos dias de jogo”, destacou.
Para os colecionadores que ainda não começaram a preencher o álbum, figurinhas e exemplares oficiais poderão ser encontrados em diversas lojas do centro de compras, entre elas União 1 a 99, Maravilhas do Lar, Zapith, HQBox e Luck Brinquedos.
A programação especial seguirá durante todo o período da Copa do Mundo 2026.
SERVIÇO
Shopping Praça Nova Araçatuba
Praça do Torcedor — Piso superior, em frente à Vivara
Segunda a sábado: 10h às 22h
Domingos: 11h às 22h
Encontros de troca de figurinhas:
Sábados das 10h às 14h | Domingos das 11h às 14h
Transmissão dos jogos da Copa em telão na praça de alimentação
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