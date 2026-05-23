Uma perseguição policial movimentou as ruas do bairro Portal da Pérola, em Birigui, na manhã deste sábado (23), e terminou com a prisão em flagrante de um motorista de 22 anos por embriaguez ao volante, direção perigosa e resistência à abordagem.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento preventivo pela região quando identificaram um Hyundai HB20 branco deixando um bar em atitude suspeita. Ao notar a aproximação das viaturas, o condutor acelerou bruscamente e iniciou fuga pelas vias do bairro.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista desobedeceu diversas ordens de parada emitidas com sinais luminosos e sonoros, além de conduzir o veículo de maneira agressiva durante o acompanhamento policial, chegando a avançar em direção às viaturas em alguns momentos da perseguição.