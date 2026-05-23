Uma perseguição policial movimentou as ruas do bairro Portal da Pérola, em Birigui, na manhã deste sábado (23), e terminou com a prisão em flagrante de um motorista de 22 anos por embriaguez ao volante, direção perigosa e resistência à abordagem.
Segundo informações da Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento preventivo pela região quando identificaram um Hyundai HB20 branco deixando um bar em atitude suspeita. Ao notar a aproximação das viaturas, o condutor acelerou bruscamente e iniciou fuga pelas vias do bairro.
Ainda de acordo com a corporação, o motorista desobedeceu diversas ordens de parada emitidas com sinais luminosos e sonoros, além de conduzir o veículo de maneira agressiva durante o acompanhamento policial, chegando a avançar em direção às viaturas em alguns momentos da perseguição.
Após o cerco policial, o veículo foi finalmente interceptado. O motorista e o passageiro, ambos de 22 anos, resistiram à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para controlar a situação.
Durante a ocorrência, um detalhe chamou ainda mais a atenção dos policiais: o passageiro realizava transmissões ao vivo pelas redes sociais enquanto a perseguição acontecia, filmando toda a ação dentro do carro em tom de provocação às autoridades.
Apesar da tensão, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes ou no interior do veículo. Ambos foram encaminhados ao Pronto-socorro Municipal para atendimento médico.
O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou índice superior a 2,0 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — valor muito acima do permitido pela legislação e suficiente para configurar crime de trânsito.
O veículo foi apreendido e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.
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