Um empresário de Araçatuba procurou a polícia e relatou momentos de tensão, agressões físicas e ameaças durante uma reunião envolvendo o encerramento das atividades de um estabelecimento comercial na avenida Pompeu de Toledo.
Segundo o boletim de ocorrência, o empresário enfrentava dificuldades financeiras e havia marcado um encontro com ocupantes do imóvel para tratar sobre débitos de aluguel e a desocupação do espaço.
No entanto, o que seria uma conversa para resolver pendências acabou se transformando em uma situação de conflito. Conforme o relato da vítima, um dos envolvidos passou a fazer ofensas e acusações, chamando o empresário de “golpista”, “picareta” e “estelionatário”, dando início a uma discussão acalorada.
Ainda de acordo com o registro policial, durante a confusão, o empresário teria sido impedido de deixar o local. Os portões do imóvel teriam sido fechados, enquanto ele era cercado pelos envolvidos.
A vítima afirmou ainda que sofreu agressões físicas. Um dos suspeitos teria aplicado um golpe conhecido como “mata-leão”, enquanto outro tentava bloquear sua saída. Em meio ao tumulto, o empresário relatou que teve parte das roupas arrancadas e ficou apenas de cueca. Parte da confusão teria sido gravada por celulares de pessoas que estavam no local.
O boletim também aponta que o empresário recebeu ameaças de morte e intimidações constantes durante o episódio. Segundo ele, um dos envolvidos afirmou que iria “deitá-lo na porrada” e que o caso “terminaria na polícia”.
A vítima declarou ainda sentir medo dos suspeitos, alegando que um deles já teria exibido arma de fogo anteriormente, enquanto outro costuma portar faca.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para atendimento da ocorrência. O caso será investigado pelas autoridades competentes, e um pedido de medida protetiva teria sido solicitado em favor do empresário.
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