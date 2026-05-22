Um empresário de Araçatuba procurou a polícia e relatou momentos de tensão, agressões físicas e ameaças durante uma reunião envolvendo o encerramento das atividades de um estabelecimento comercial na avenida Pompeu de Toledo.

Segundo o boletim de ocorrência, o empresário enfrentava dificuldades financeiras e havia marcado um encontro com ocupantes do imóvel para tratar sobre débitos de aluguel e a desocupação do espaço.

No entanto, o que seria uma conversa para resolver pendências acabou se transformando em uma situação de conflito. Conforme o relato da vítima, um dos envolvidos passou a fazer ofensas e acusações, chamando o empresário de “golpista”, “picareta” e “estelionatário”, dando início a uma discussão acalorada.