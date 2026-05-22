Motoristas de Araçatuba devem ficar atentos às alterações no trânsito entre esta sexta-feira (22) e sábado (23). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana anunciou uma série de interdições temporárias em diferentes pontos da cidade devido à realização de eventos culturais, religiosos e recreativos.
A primeira mudança ocorre já na manhã de sexta-feira, desde as 7h30, com o bloqueio da rua Radamés Baldo Bortoli, no Jardim Ipanema, em frente à Escola Municipal Professora Henny Ferraz Homem, onde será realizada uma festividade junina.
Mais tarde, ao meio-dia, o cruzamento entre as ruas Rintaro Takahashi e Martins Fontes também será interditado para a realização do tradicional Bon Odori Nipo-Brasileiro. O trecho permanecerá fechado até as 23h de sábado.
Ainda na sexta-feira, a partir das 13h, haverá restrição de circulação nas imediações da Praça São Joaquim em razão de um evento religioso programado para o local.
Já no sábado, a partir das 13h, a Praça Olímpica e todo o entorno terão bloqueio total para receber o evento “Batucando”, promovido pela Prefeitura de Araçatuba.
A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização provisória instalada nas áreas afetadas e, sempre que possível, buscarem caminhos alternativos para evitar congestionamentos e transtornos no trânsito.
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