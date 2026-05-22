A Prefeitura de Birigui interditou e lacrou, na tarde desta quinta-feira (21), uma empresa de reciclagem que funcionava de forma irregular no bairro Jardim Primavera. A ação ocorreu após diversas reclamações de moradores sobre forte mau cheiro e infestação de moscas nas proximidades do imóvel.

A operação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Civil e equipes das secretarias de Tributação e Fiscalização, Meio Ambiente e Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram possíveis irregularidades ambientais e sanitárias. Conforme apurado, resíduos provenientes da lavagem de materiais recicláveis estariam sendo descartados diretamente na rede de esgoto.