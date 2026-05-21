O Fórum de Bilac recebe, nesta sexta-feira (21), a partir das 9h, o julgamento de Deivid Martins Laiola, acusado de tentativa de homicídio após uma perseguição policial registrada em setembro de 2021, envolvendo um sargento da Polícia Militar na região de Bilac, Gabriel Monteiro e Piacatu. A sessão do Tribunal do Júri será aberta ao público.

Na época dos fatos, Deivid tinha 27 anos e trabalhava como marceneiro. Conforme consta nos autos, ele foi preso após uma intensa perseguição envolvendo equipes da Rocam, diversas viaturas da Polícia Militar e apoio aéreo.

Segundo a denúncia, além da acusação de tentativa de homicídio, o réu também responde por dano, fuga do local do acidente, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, direção sem habilitação e tráfego em velocidade incompatível com a segurança da via.