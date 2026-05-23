Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite dessa sexta-feira (22), no Centro de Santópolis do Aguapeí. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após denúncia de agressão e ameaça contra uma mulher.

Segundo a PM, a vítima afirmou ter sido agredida com tapas no rosto pelo ex-companheiro, que também teria feito ameaças de morte. Ela informou ainda que o suspeito estava armado com uma faca.

Durante a abordagem na rua Bechara Chain Marcos, os policiais encontraram um punhal no bolso da blusa do homem. Conforme a corporação, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga.