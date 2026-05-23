Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite dessa sexta-feira (22), no Centro de Santópolis do Aguapeí. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após denúncia de agressão e ameaça contra uma mulher.
Segundo a PM, a vítima afirmou ter sido agredida com tapas no rosto pelo ex-companheiro, que também teria feito ameaças de morte. Ela informou ainda que o suspeito estava armado com uma faca.
Durante a abordagem na rua Bechara Chain Marcos, os policiais encontraram um punhal no bolso da blusa do homem. Conforme a corporação, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga.
Após atendimento médico, vítima e agressor foram levados ao Plantão Policial de Penápolis. A prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
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