Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira (22), no bairro Jardim Eldorado, em Penápolis, durante patrulhamento da Polícia Militar em uma área apontada como ponto de venda de entorpecentes.

Segundo a corporação, os policiais faziam ronda pela Rua Jânio Fonseca Azman quando avistaram a suspeita em frente a uma residência. Ao notar a aproximação da viatura, ela demonstrou nervosismo, tentou entrar no imóvel e dispensou uma meia infantil.

Durante a abordagem, os militares encontraram dinheiro em espécie e um celular com a mulher. Dentro da meia abandonada por ela, foram localizados 24 microtubos com cocaína já fracionada e pronta para a comercialização.