A Polícia Civil de Assis prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (21), Francisco Martins Romera Junior, pai da jovem, e Daiane de Souza Lima, suspeitos de distribuir panfletos ofensivos contra o delegado Vinicius Martinez em vias públicas da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois foram abordados na Praça Dom Pedro, região central, enquanto entregavam material com acusações consideradas falsas e ofensivas. Os panfletos atribuíam ao delegado a prática de homicídio de uma criança e usavam termos como “assassino” e “covarde”.

A polícia apreendeu dezenas de panfletos, dois celulares e um spray de defesa pessoal. Conforme o registro, parte do material já havia sido distribuída e afixada em veículos estacionados nas imediações.