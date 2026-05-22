A febre das figurinhas da Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo que promete movimentar ainda mais os colecionadores. A editora Panini confirmou que lançará pacotes extras de atualização para corrigir e complementar o álbum oficial do Mundial após a divulgação das listas definitivas das seleções.

A decisão foi tomada depois da publicação oficial dos convocados para a Copa, incluindo os 26 nomes escolhidos para defender a Seleção Brasileira sob comando do técnico Carlo Ancelotti.

Com a atualização, jogadores que ficaram de fora da versão inicial do álbum devem ganhar novas figurinhas especiais. Entre os nomes mais aguardados pelos torcedores estão Neymar, Endrick, Bremer, Igor Thiago e Rayan.