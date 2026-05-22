A febre das figurinhas da Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo que promete movimentar ainda mais os colecionadores. A editora Panini confirmou que lançará pacotes extras de atualização para corrigir e complementar o álbum oficial do Mundial após a divulgação das listas definitivas das seleções.
A decisão foi tomada depois da publicação oficial dos convocados para a Copa, incluindo os 26 nomes escolhidos para defender a Seleção Brasileira sob comando do técnico Carlo Ancelotti.
Com a atualização, jogadores que ficaram de fora da versão inicial do álbum devem ganhar novas figurinhas especiais. Entre os nomes mais aguardados pelos torcedores estão Neymar, Endrick, Bremer, Igor Thiago e Rayan.
Ao mesmo tempo, atletas que apareceram na primeira edição do álbum, mas acabaram fora da convocação final, serão substituídos nos chamados “packs de atualização”.
Segundo a Panini, o álbum é produzido meses antes da Copa devido ao calendário internacional de impressão, distribuição e vendas. Por isso, parte das seleções ainda não está totalmente definida no momento em que as figurinhas começam a ser fabricadas.
Cada país possui espaço limitado dentro do álbum, com apenas 20 figurinhas destinadas ao elenco oficial, incluindo escudo, jogadores e informações da seleção.
Os pacotes extras chegam justamente para permitir que os colecionadores deixem o álbum atualizado com as versões oficiais das equipes que disputarão o Mundial de 2026.
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