22 de maio de 2026
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COPA DO MUNDO 2026

Panini anuncia novas figurinhas após convocações da Copa

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Álbum oficial do Mundial será atualizado com jogadores que ficaram fora da primeira edição, incluindo nomes de peso da Seleção Brasileira
Álbum oficial do Mundial será atualizado com jogadores que ficaram fora da primeira edição, incluindo nomes de peso da Seleção Brasileira

A febre das figurinhas da Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo que promete movimentar ainda mais os colecionadores. A editora Panini confirmou que lançará pacotes extras de atualização para corrigir e complementar o álbum oficial do Mundial após a divulgação das listas definitivas das seleções.

A decisão foi tomada depois da publicação oficial dos convocados para a Copa, incluindo os 26 nomes escolhidos para defender a Seleção Brasileira sob comando do técnico Carlo Ancelotti.

Com a atualização, jogadores que ficaram de fora da versão inicial do álbum devem ganhar novas figurinhas especiais. Entre os nomes mais aguardados pelos torcedores estão Neymar, Endrick, Bremer, Igor Thiago e Rayan.

Ao mesmo tempo, atletas que apareceram na primeira edição do álbum, mas acabaram fora da convocação final, serão substituídos nos chamados “packs de atualização”.

Segundo a Panini, o álbum é produzido meses antes da Copa devido ao calendário internacional de impressão, distribuição e vendas. Por isso, parte das seleções ainda não está totalmente definida no momento em que as figurinhas começam a ser fabricadas.

Cada país possui espaço limitado dentro do álbum, com apenas 20 figurinhas destinadas ao elenco oficial, incluindo escudo, jogadores e informações da seleção.

Os pacotes extras chegam justamente para permitir que os colecionadores deixem o álbum atualizado com as versões oficiais das equipes que disputarão o Mundial de 2026.

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