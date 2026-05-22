A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi transferida na manhã desta sexta-feira (22) para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Ela havia sido presa na quinta-feira (21), em Barueri, durante a Operação Vérnix.

A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao PCC. Deolane passou a primeira noite na Penitenciária Feminina de Santana, na capital, antes da transferência determinada pela Justiça de Presidente Venceslau, onde o caso teve início.

Segundo o Ministério Público e a Polícia Civil, a influenciadora é apontada como peça estratégica na movimentação de recursos ilícitos. As investigações indicam que contas vinculadas a ela teriam recebido valores suspeitos, depois redistribuídos para dificultar o rastreamento.