A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi transferida na manhã desta sexta-feira (22) para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Ela havia sido presa na quinta-feira (21), em Barueri, durante a Operação Vérnix.
A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao PCC. Deolane passou a primeira noite na Penitenciária Feminina de Santana, na capital, antes da transferência determinada pela Justiça de Presidente Venceslau, onde o caso teve início.
Segundo o Ministério Público e a Polícia Civil, a influenciadora é apontada como peça estratégica na movimentação de recursos ilícitos. As investigações indicam que contas vinculadas a ela teriam recebido valores suspeitos, depois redistribuídos para dificultar o rastreamento.
A apuração também cita uma transportadora de Presidente Venceslau, que teria movimentado cerca de R$ 20 milhões em operações suspeitas. A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 27 milhões ligados à influenciadora.
A defesa de Deolane afirma que ela é inocente, considera as medidas desproporcionais e diz que as acusações serão esclarecidas no processo.
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