Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta mobilizou equipes de resgate na manhã desta quinta-feira (21), em Birigui. A colisão aconteceu por volta das 8h, no cruzamento da Avenida João Cernach com a Rua Cândido Tomas de Carvalho, e deixou duas pessoas feridas.
Quando a Guarda Civil Municipal chegou ao local, encontrou o motociclista, de 31 anos, e o ciclista, de 81 anos, caídos no asfalto aguardando atendimento médico. Um médico que passava pela região no momento do acidente prestou os primeiros socorros até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.
As duas vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Segundo relato do motociclista, ele seguia pela Avenida João Cernach no sentido bairro-centro quando, ao se aproximar do cruzamento, o ciclista teria entrado repentinamente à sua frente, provocando a colisão. Com a força do impacto, ambos foram arremessados ao chão.
A motocicleta ficou bastante danificada, apresentando avarias no farol, retrovisores, painel, guidão, paralama e escapamento. Já a bicicleta teve danos severos na parte frontal, além do quadro e sistema de freios.
A Polícia Militar também esteve no local e acionou a perícia técnica. Equipes do Instituto de Criminalística de Araçatuba realizaram os levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente.
No hospital, os médicos constataram que o ciclista sofreu fraturas nas costelas e na região da pelve, permanecendo sob observação médica e aguardando exames complementares. O motociclista teve ferimentos no rosto, incluindo um corte na região do nariz.
Durante a verificação da documentação, os policiais identificaram que o motociclista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, sendo autuado pela infração. Após os procedimentos, a moto foi liberada para a companheira do condutor, enquanto a bicicleta ficou sob responsabilidade de familiares do idoso.
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