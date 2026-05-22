Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta mobilizou equipes de resgate na manhã desta quinta-feira (21), em Birigui. A colisão aconteceu por volta das 8h, no cruzamento da Avenida João Cernach com a Rua Cândido Tomas de Carvalho, e deixou duas pessoas feridas.

Quando a Guarda Civil Municipal chegou ao local, encontrou o motociclista, de 31 anos, e o ciclista, de 81 anos, caídos no asfalto aguardando atendimento médico. Um médico que passava pela região no momento do acidente prestou os primeiros socorros até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Segundo relato do motociclista, ele seguia pela Avenida João Cernach no sentido bairro-centro quando, ao se aproximar do cruzamento, o ciclista teria entrado repentinamente à sua frente, provocando a colisão. Com a força do impacto, ambos foram arremessados ao chão.