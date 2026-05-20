A Polícia Civil identificou seis suspeitos de integrar um grupo investigado por furtos de gado em propriedades rurais do noroeste paulista. Dois deles foram presos e outros quatro seguem foragidos.

Segundo as investigações, os crimes ocorreram em propriedades rurais de Ilha Solteira, Guaraçaí, Mirandópolis e Dirce Reis entre julho de 2025 e janeiro de 2026. Ao todo, pelo menos 259 bovinos foram furtados.

O caso que avançou as investigações ocorreu em 29 de janeiro de 2026, quando 80 cabeças de gado foram furtadas de uma propriedade rural em Ilha Solteira. Parte dos animais foi localizada depois pela Polícia Militar Ambiental em fazendas de Andradina, Cedral e Potirendaba.