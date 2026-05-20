A Polícia Civil identificou seis suspeitos de integrar um grupo investigado por furtos de gado em propriedades rurais do noroeste paulista. Dois deles foram presos e outros quatro seguem foragidos.
Segundo as investigações, os crimes ocorreram em propriedades rurais de Ilha Solteira, Guaraçaí, Mirandópolis e Dirce Reis entre julho de 2025 e janeiro de 2026. Ao todo, pelo menos 259 bovinos foram furtados.
O caso que avançou as investigações ocorreu em 29 de janeiro de 2026, quando 80 cabeças de gado foram furtadas de uma propriedade rural em Ilha Solteira. Parte dos animais foi localizada depois pela Polícia Militar Ambiental em fazendas de Andradina, Cedral e Potirendaba.
A partir desse furto, investigadores da Delegacia Seccional de Andradina fizeram o cruzamento de informações e chegaram à identificação dos seis suspeitos. Entre eles estão dois moradores de Pereira Barreto, um de Andradina e três de São José do Rio Preto.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados de Pereira Barreto seriam responsáveis por invadir as propriedades e executar os furtos. Depois, os animais eram levados inicialmente para uma fazenda em Andradina e, em seguida, transferidos para áreas rurais em Cedral e Potirendaba, onde seriam revendidos.
As investigações também apontaram que o dinheiro obtido com a venda do gado furtado passava por uma empresa do setor atacadista de roupas em São José do Rio Preto, usada para movimentar e redistribuir valores aos integrantes do grupo.
Até agora, a polícia informou ter esclarecido seis furtos de bois, vacas e novilhas na região. Entre os casos estão o furto de 39 vacas em Guaraçaí, 32 bois e 55 bois em Ilha Solteira, 38 novilhas em Dirce Reis, 15 novilhas em Mirandópolis e 80 animais levados em janeiro deste ano.
A Justiça decretou a prisão preventiva dos seis investigados. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos.
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