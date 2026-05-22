A Polícia Militar Ambiental apreendeu duas aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro durante fiscalização realizada na quarta-feira (21), em Penápolis. A ação ocorreu durante a Operação Impacto, após denúncia anônima sobre a existência de pássaros sem autorização legal.

Segundo a corporação, a equipe foi até o imóvel indicado e recebeu autorização do morador para entrar na residência. Durante a vistoria, os policiais localizaram dois pássaros da espécie coleirinho papa-capim mantidos em gaiolas e sem anilhas de identificação obrigatórias.

Ao ser questionado, o responsável pelo imóvel afirmou que as aves pertenciam ao sobrinho, já falecido, e que continuava cuidando dos animais desde então.