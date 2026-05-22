22 de maio de 2026
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MIL REAIS EM MULTA

Aves silvestres são apreendidas pela Ambiental em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Ambiental
Morador foi multado em R$ 1 mil após polícia localizar pássaros nativos mantidos irregularmente em cativeiro durante operação ambiental
Morador foi multado em R$ 1 mil após polícia localizar pássaros nativos mantidos irregularmente em cativeiro durante operação ambiental

A Polícia Militar Ambiental apreendeu duas aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro durante fiscalização realizada na quarta-feira (21), em Penápolis. A ação ocorreu durante a Operação Impacto, após denúncia anônima sobre a existência de pássaros sem autorização legal.

Segundo a corporação, a equipe foi até o imóvel indicado e recebeu autorização do morador para entrar na residência. Durante a vistoria, os policiais localizaram dois pássaros da espécie coleirinho papa-capim mantidos em gaiolas e sem anilhas de identificação obrigatórias.

Ao ser questionado, o responsável pelo imóvel afirmou que as aves pertenciam ao sobrinho, já falecido, e que continuava cuidando dos animais desde então.

Diante da irregularidade, os policiais aplicaram um Auto de Infração Ambiental com multa no valor de R$ 1 mil, conforme prevê a Resolução SIMA 05/2021, que trata sobre a manutenção ilegal de espécimes da fauna silvestre em cativeiro.

As duas aves foram apreendidas e, por apresentarem comportamento compatível com a vida em liberdade, acabaram reintroduzidas na natureza. Já as gaiolas utilizadas para manter os animais foram inutilizadas e encaminhadas ao ecoponto.

A ocorrência também será comunicada à Polícia Civil para as providências na esfera criminal.

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