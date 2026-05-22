Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de um casal procurado pela Justiça por envolvimento em golpes milionários praticados em diferentes estados do país. A captura aconteceu nesta quinta-feira (21), no município de Valparaíso, na região de Araçatuba.
A ação contou com equipes da Polícia Militar, por meio da Força Tática, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e da Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba.
Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, o casal era alvo de mandados de prisão por estelionato expedidos pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Os suspeitos são investigados por fraudes de grande valor cometidas nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás.
Após receberem informações de que os foragidos estariam escondidos em Valparaíso, as equipes intensificaram o patrulhamento no município. O homem foi localizado inicialmente no Centro de Lazer da cidade e abordado pelos policiais, que confirmaram a existência do mandado judicial.
Na sequência da operação, os agentes encontraram a companheira do suspeito, que também possuía ordem de prisão em aberto pelo mesmo tipo de crime.
Depois da captura, os dois foram encaminhados ao Plantão Policial de Araçatuba, onde permaneceram à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.
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