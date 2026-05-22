Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de um casal procurado pela Justiça por envolvimento em golpes milionários praticados em diferentes estados do país. A captura aconteceu nesta quinta-feira (21), no município de Valparaíso, na região de Araçatuba.

A ação contou com equipes da Polícia Militar, por meio da Força Tática, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e da Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba.

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, o casal era alvo de mandados de prisão por estelionato expedidos pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Os suspeitos são investigados por fraudes de grande valor cometidas nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás.