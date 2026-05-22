O Bandeirante Esporte Clube já conhece o caminho que terá pela frente na Copa Paulista de 2026. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (21) a tabela base da competição estadual, que começa no dia 19 de julho, mesma data da final da Copa do Mundo, e o time de Birigui será o único representante da região de Araçatuba no torneio.

A estreia do Leão da Noroeste está marcada para acontecer em casa diante do Linense, em partida inicialmente prevista para as 19h.

Além da expectativa pela competição, o Bandeirante também movimentou os bastidores nesta semana com o anúncio oficial do técnico Lúcio Borges, de 36 anos, como novo comandante da equipe para a disputa da Copa Paulista.