O Bandeirante Esporte Clube já conhece o caminho que terá pela frente na Copa Paulista de 2026. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (21) a tabela base da competição estadual, que começa no dia 19 de julho, mesma data da final da Copa do Mundo, e o time de Birigui será o único representante da região de Araçatuba no torneio.
A estreia do Leão da Noroeste está marcada para acontecer em casa diante do Linense, em partida inicialmente prevista para as 19h.
Além da expectativa pela competição, o Bandeirante também movimentou os bastidores nesta semana com o anúncio oficial do técnico Lúcio Borges, de 36 anos, como novo comandante da equipe para a disputa da Copa Paulista.
Licenciado pela CBF, o treinador acumula passagens por clubes como Rio Claro, Velo Clube, Passo Fundo, União Barbarense, Independente e Corumbaense. Nos últimos trabalhos, ganhou destaque ao levar o Independente às semifinais do Paulista B em 2024 e repetir o desempenho recentemente no futebol sul-mato-grossense com o Corumbaense.
Em declaração divulgada pelo clube, Lúcio Borges destacou a tradição do Bandeirante e a expectativa para a competição.
“O Bandeirante é um clube tradicional, organizado e com uma torcida forte. A expectativa é fazer uma grande campanha em uma edição que promete ser muito competitiva”, afirmou.
Na primeira fase, o Bandeirante integra o Grupo 1 ao lado de Grêmio Prudente, Linense e Marília. As equipes se enfrentam em turno e returno dentro da chave. Os líderes avançam diretamente às quartas de final, enquanto os demais classificados disputarão uma fase de play-in.
O campeão da Copa Paulista poderá escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil de 2027. A vaga restante ficará com o vice-campeão.
Confira os primeiros jogos do Bandeirante na competição:
19 de julho – Bandeirante x Linense
26 de julho – Grêmio Prudente x Bandeirante
2 de agosto – Bandeirante x Marília
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