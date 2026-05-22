A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira (25) a 17ª Sessão Ordinária de 2026 com seis itens previstos na pauta de votação. Entre os destaques está o Projeto de Lei, que trata da Política Municipal de Comércio e Serviços Locais em Plataformas Digitais, tema que deve concentrar parte das discussões no plenário.

A proposta busca fortalecer o comércio local diante do crescimento das plataformas digitais de vendas e prestação de serviços, incentivando maior participação de empresas e empreendedores do município no ambiente online. O objetivo é estimular a economia local e ampliar a competitividade dos negócios de Araçatuba.

O projeto também pretende criar mecanismos de incentivo para aproximar comerciantes, consumidores e serviços locais das ferramentas digitais, acompanhando a transformação tecnológica do mercado e os novos hábitos de consumo da população.