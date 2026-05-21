A sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brejo Alegre, nesta quinta-feira (21), foi marcada por tensão política, expectativa da população e discursos em plenário após a retirada do pedido de afastamento do presidente do Legislativo, Edson Takao Sakuma, antes mesmo da votação.
A denúncia havia sido protocolada pelo vereador Antonio Aparecido da Silva, conhecido como Toninho do Gás (PSD). No entanto, minutos antes do início da sessão, marcada para as 10h30, o próprio parlamentar retirou oficialmente o pedido, sem detalhar os motivos da decisão.
Com a retirada do documento, o pedido não foi lido nem votado em plenário. Mesmo assim, dezenas de moradores compareceram ao Legislativo para acompanhar a movimentação política e aguardavam o possível debate sobre a denúncia.
Durante o uso da tribuna, o vereador Andre Luiz Marques da Silva, o Dú (MDB), comentou a decisão do colega e criticou a mudança de posicionamento pouco antes da sessão.
Segundo ele, após protocolar uma denúncia de grande repercussão e colocar os demais vereadores em situação delicada diante da população, a retirada de última hora causou desgaste político dentro da própria Câmara.
Em discurso emocionado, Dú também comentou seu desligamento do cargo de diretor da Divisão de Esportes. De acordo com o vereador, ele já havia sido informado de que seria exonerado após a posse do prefeito eleito Adriano.
Ainda na tribuna, o parlamentar afirmou que o grupo político ao qual pertence foi derrotado nas eleições e que agora resta torcer para que a nova administração conduza a cidade com responsabilidade e sabedoria.
Diante do plenário cheio, Dú declarou que não se esconde da população e que continuará defendendo aquilo que considera correto. O vereador afirmou ainda que, mesmo enfrentando críticas políticas, ninguém poderia apontar atitudes desleais durante sua atuação no mandato.
Já o vereador Juvenal Silva (PT) usou a tribuna para esclarecer o papel da presidência da Casa diante de denúncias protocoladas no Legislativo.
Segundo ele, ao receber qualquer pedido oficial, cabe à presidência encaminhar o documento ao setor jurídico da Câmara. Caso exista parecer favorável, o processo deve seguir obrigatoriamente para apreciação em plenário.
Juvenal também destacou que ele e outros vereadores não defendem “jogos políticos” voltados à cassação de mandatos eletivos. O parlamentar criticou a postura do autor da denúncia por ter protocolado o pedido e desistido da ação momentos antes da sessão, situação que, segundo ele, gerou indignação e expectativa desnecessária na população.
O prefeito interino Edson Takao Sakuma também esteve presente na Câmara Municipal e acompanhou os trabalhos legislativos até o encerramento da sessão.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.