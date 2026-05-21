A sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brejo Alegre, nesta quinta-feira (21), foi marcada por tensão política, expectativa da população e discursos em plenário após a retirada do pedido de afastamento do presidente do Legislativo, Edson Takao Sakuma, antes mesmo da votação.

A denúncia havia sido protocolada pelo vereador Antonio Aparecido da Silva, conhecido como Toninho do Gás (PSD). No entanto, minutos antes do início da sessão, marcada para as 10h30, o próprio parlamentar retirou oficialmente o pedido, sem detalhar os motivos da decisão.

Com a retirada do documento, o pedido não foi lido nem votado em plenário. Mesmo assim, dezenas de moradores compareceram ao Legislativo para acompanhar a movimentação política e aguardavam o possível debate sobre a denúncia.