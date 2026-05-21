A Prefeitura de Araçatuba dá início nesta sexta-feira (22) à programação da Semana Mundial do Brincar 2026, mobilizando cerca de 250 crianças da rede municipal de ensino em uma manhã repleta de atividades educativas, recreativas e culturais.

A abertura oficial acontece das 7h30 às 10h, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha, que será transformado em um grande espaço de integração, diversão e aprendizado. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Educação e busca valorizar o brincar como ferramenta essencial para o desenvolvimento infantil.

Com o tema “A Potência dos Encontros”, a programação deste ano pretende fortalecer vínculos, estimular a convivência e incentivar a cooperação entre as crianças por meio de experiências lúdicas e interativas.