22 de maio de 2026
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EDUCAÇÃO

Semana do Brincar reúne 250 crianças em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Programação começa nesta sexta-feira com atividades recreativas, culturais e educativas para alunos da rede municipal
Programação começa nesta sexta-feira com atividades recreativas, culturais e educativas para alunos da rede municipal

A Prefeitura de Araçatuba dá início nesta sexta-feira (22) à programação da Semana Mundial do Brincar 2026, mobilizando cerca de 250 crianças da rede municipal de ensino em uma manhã repleta de atividades educativas, recreativas e culturais.

A abertura oficial acontece das 7h30 às 10h, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha, que será transformado em um grande espaço de integração, diversão e aprendizado. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Educação e busca valorizar o brincar como ferramenta essencial para o desenvolvimento infantil.

Com o tema “A Potência dos Encontros”, a programação deste ano pretende fortalecer vínculos, estimular a convivência e incentivar a cooperação entre as crianças por meio de experiências lúdicas e interativas.

Entre as atrações previstas para a abertura estão gincanas, soltura de pipas, pintura facial, circuito de trânsito educativo, brincadeiras tradicionais e atividades artísticas.

As ações seguem até o dia 29 de maio nas escolas municipais, envolvendo estudantes desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental. Durante a semana, os alunos participarão de rodas cantadas, contação de histórias, brincadeiras indígenas e africanas, jogos cooperativos e circuitos sensoriais.

A programação também contará com uma atividade especial no CEU das Artes, marcada para o dia 28 de maio, com teatro de sombras, dança, oficinas de aquarela e brincadeiras interativas para aproximadamente 100 estudantes.

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