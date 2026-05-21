Durante fiscalização realizada na terça-feira, 20, em Sud Mennucci, a Polícia Militar Ambiental autuou dois pescadores por prática de pesca irregular no Rio Tietê.

A ação ocorreu durante a Operação Impacto, conduzida por equipes do 2º Batalhão de Polícia Ambiental de Castilho.

Segundo a corporação, os policiais flagraram os homens retornando de uma pescaria em uma embarcação.