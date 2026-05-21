Durante fiscalização realizada na terça-feira, 20, em Sud Mennucci, a Polícia Militar Ambiental autuou dois pescadores por prática de pesca irregular no Rio Tietê.
A ação ocorreu durante a Operação Impacto, conduzida por equipes do 2º Batalhão de Polícia Ambiental de Castilho.
Segundo a corporação, os policiais flagraram os homens retornando de uma pescaria em uma embarcação.
Durante a abordagem, os pescadores informaram que haviam acabado de instalar cinco redes no rio, cada uma composta por cinco panos de 50 metros.
No local indicado pelos envolvidos, os policiais constataram que as redes estavam posicionadas a cerca de 90 metros umas das outras, em desacordo com a legislação ambiental.
Um dos autuados possuía registro de pescador profissional. O outro era pescador amador.
Ao todo, a Polícia Ambiental apreendeu aproximadamente 1.250 metros de redes de emalhar, além de 555 gramas de pescado da espécie conhecida como “porquinho”.
Uma embarcação com motor acoplado também foi apreendida durante a fiscalização.
Os policiais aplicaram multa de R$ 1.011,10 para cada infrator, totalizando R$ 2.022,20 por utilização de petrechos e métodos proibidos de pesca.
Os peixes apreendidos foram descartados por estarem impróprios para consumo.
As redes permaneceram apreendidas na sede do pelotão ambiental.
Já a embarcação e o motor foram deixados com um dos autuados como fiel depositário, por se tratar da primeira infração relacionada à fauna ictiológica.
A ocorrência também será encaminhada à Polícia Civil por possível infração à Lei de Crimes Ambientais.
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