A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, divulgou o calendário oficial do Vestibular 2027. O período de inscrições será realizado entre os dias 4 de setembro e 8 de outubro, enquanto a primeira fase da prova acontecerá em 1º de novembro.
Na região noroeste paulista, o destaque fica para os campi de Araçatuba, Ilha Solteira, São José do Rio Preto e Tupã, que oferecem cursos em diferentes áreas e atraem estudantes de várias cidades do interior paulista.
Em Araçatuba, a Unesp mantém tradição nos cursos de Odontologia e Medicina Veterinária, considerados referências no Estado. Já o campus de Ilha Solteira segue como um dos mais procurados na área de Engenharia.
Em São José do Rio Preto, os cursos oferecidos abrangem áreas como Biociências, Letras e Ciências Exatas. Já em Tupã, a unidade da universidade disponibiliza vagas voltadas à Faculdade de Ciências e Engenharia.
Outros unidades próximas da região também aparecem entre as opções para os vestibulandos. Em Bauru, a universidade oferece cursos nas áreas de Arquitetura, Artes, Ciências e Engenharia. Já em Presidente Prudente, os destaques são os cursos ligados à área de Ciências e Tecnologia.
Segundo o calendário divulgado pela universidade, a segunda fase do vestibular será aplicada nos dias 6 e 7 de dezembro, com provas discursivas e redação. O resultado final está previsto para o dia 29 de janeiro de 2027.
As inscrições deverão ser feitas pelo portal da Fundação Vunesp. A universidade informou ainda que continuará oferecendo videoprova em Libras para candidatos com deficiência auditiva.
O número total de vagas e a relação completa dos cursos ainda serão divulgados pela universidade até agosto, mesmo período em que serão abertos os pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição.
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