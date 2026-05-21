A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, divulgou o calendário oficial do Vestibular 2027. O período de inscrições será realizado entre os dias 4 de setembro e 8 de outubro, enquanto a primeira fase da prova acontecerá em 1º de novembro.

Na região noroeste paulista, o destaque fica para os campi de Araçatuba, Ilha Solteira, São José do Rio Preto e Tupã, que oferecem cursos em diferentes áreas e atraem estudantes de várias cidades do interior paulista.

Em Araçatuba, a Unesp mantém tradição nos cursos de Odontologia e Medicina Veterinária, considerados referências no Estado. Já o campus de Ilha Solteira segue como um dos mais procurados na área de Engenharia.