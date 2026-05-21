21 de maio de 2026
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PESCA NA USINA

Trio é multado em quase R$ 8 mil por pesca ilegal em Andradina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Ambiental
Polícia Ambiental apreendeu mais de 46 quilos de peixes, arpões e equipamentos de mergulho durante fiscalização no Rio Tietê
Polícia Ambiental apreendeu mais de 46 quilos de peixes, arpões e equipamentos de mergulho durante fiscalização no Rio Tietê

Três homens foram autuados pela Polícia Militar Ambiental por prática de pesca irregular em Andradina, durante fiscalização realizada nesta quarta-feira (21), nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos.

Segundo informações do 2º Pelotão da Polícia Ambiental de Castilho, a equipe realizava patrulhamento quando flagrou os suspeitos praticando pesca subaquática com o uso de lanternas e arpões, equipamentos proibidos pela legislação ambiental vigente para esse tipo de atividade.

Durante a abordagem e vistoria, os policiais localizaram aproximadamente 46 quilos de peixes de diferentes espécies. Além dos pescados, também foram apreendidos quatro arpões, três lanternas, pares de nadadeiras, trajes de mergulho, máscara, snorkels e cintos de lastro utilizados pelos envolvidos.

Diante da infração ambiental, os policiais lavraram autos de infração que totalizaram R$ 7.942 em multas aos autores, por utilização de aparelhos não permitidos na atividade pesqueira.

Os peixes apreendidos foram destinados ao Asilo Betel, no município de Castilho. Já os equipamentos utilizados na prática irregular permaneceram apreendidos e armazenados na sede da Polícia Ambiental.

A ocorrência também será encaminhada à Polícia Civil.

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