Três homens foram autuados pela Polícia Militar Ambiental por prática de pesca irregular em Andradina, durante fiscalização realizada nesta quarta-feira (21), nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos.
Segundo informações do 2º Pelotão da Polícia Ambiental de Castilho, a equipe realizava patrulhamento quando flagrou os suspeitos praticando pesca subaquática com o uso de lanternas e arpões, equipamentos proibidos pela legislação ambiental vigente para esse tipo de atividade.
Durante a abordagem e vistoria, os policiais localizaram aproximadamente 46 quilos de peixes de diferentes espécies. Além dos pescados, também foram apreendidos quatro arpões, três lanternas, pares de nadadeiras, trajes de mergulho, máscara, snorkels e cintos de lastro utilizados pelos envolvidos.
Diante da infração ambiental, os policiais lavraram autos de infração que totalizaram R$ 7.942 em multas aos autores, por utilização de aparelhos não permitidos na atividade pesqueira.
Os peixes apreendidos foram destinados ao Asilo Betel, no município de Castilho. Já os equipamentos utilizados na prática irregular permaneceram apreendidos e armazenados na sede da Polícia Ambiental.
A ocorrência também será encaminhada à Polícia Civil.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.