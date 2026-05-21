Três homens foram autuados pela Polícia Militar Ambiental por prática de pesca irregular em Andradina, durante fiscalização realizada nesta quarta-feira (21), nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos.

Segundo informações do 2º Pelotão da Polícia Ambiental de Castilho, a equipe realizava patrulhamento quando flagrou os suspeitos praticando pesca subaquática com o uso de lanternas e arpões, equipamentos proibidos pela legislação ambiental vigente para esse tipo de atividade.

Durante a abordagem e vistoria, os policiais localizaram aproximadamente 46 quilos de peixes de diferentes espécies. Além dos pescados, também foram apreendidos quatro arpões, três lanternas, pares de nadadeiras, trajes de mergulho, máscara, snorkels e cintos de lastro utilizados pelos envolvidos.