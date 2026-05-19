Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na manhã desta terça-feira (19), em Penápolis. Um motociclista de 20 anos morreu após sofrer uma violenta queda na Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros. O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades e as imagens mostram a força do impacto.

De acordo com o registro das câmeras de segurança, o acidente aconteceu por volta das 8h. O jovem seguia pela avenida quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da motocicleta. O veículo passou a oscilar na pista até atingir o canteiro central da via.

Com a violência da colisão, o motociclista foi arremessado contra um poste de energia e caiu de forma brusca sobre o asfalto. Após o impacto, a vítima deslizou pela pista e permaneceu caída próximo ao canteiro central.