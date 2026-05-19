Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na manhã desta terça-feira (19), em Penápolis. Um motociclista de 20 anos morreu após sofrer uma violenta queda na Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros. O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades e as imagens mostram a força do impacto.
De acordo com o registro das câmeras de segurança, o acidente aconteceu por volta das 8h. O jovem seguia pela avenida quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da motocicleta. O veículo passou a oscilar na pista até atingir o canteiro central da via.
Com a violência da colisão, o motociclista foi arremessado contra um poste de energia e caiu de forma brusca sobre o asfalto. Após o impacto, a vítima deslizou pela pista e permaneceu caída próximo ao canteiro central.
A motocicleta continuou em movimento mesmo após a queda e acabou atingindo a lateral traseira de um Ford EcoSport que estava estacionado regularmente às margens da avenida.
Motoristas que passavam pelo local reduziram a velocidade e auxiliaram na sinalização do trânsito até a chegada das equipes de resgate, evitando novos acidentes na região.
O jovem foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal da Santa Casa de Penápolis.
Apesar dos esforços das equipes médicas, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.
O corpo seria encaminhado ao IML para exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares para realizar velório e sepultamento.
As imagens do acidente impressionam pela gravidade da colisão e pela violência da queda registrada pelas câmeras de monitoramento.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento da vítima.
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