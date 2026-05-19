Um grave acidente registrado no início da tarde dessa segunda-feira (18) terminou com a morte de um homem de 60 anos e deixou outras três pessoas feridas na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), em Fernandópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o motorista tentou realizar uma ultrapassagem e, durante a manobra, bateu de frente com outro carro que trafegava no sentido oposto da rodovia.
Com a força do impacto, o passageiro que estava no banco dianteiro do Monza sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente antes da chegada do socorro.
O motorista do veículo também ficou gravemente ferido. Segundo as equipes de atendimento, ele apresentava hemorragia interna e foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Fernandópolis.
Já os ocupantes do outro automóvel envolvido na colisão também precisaram de atendimento médico e foram levados para a unidade hospitalar do município.
O trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado para o trabalho das equipes de resgate, remoção dos veículos e realização da perícia técnica.
A Polícia Rodoviária também esteve no local para controlar o trânsito e registrar as circunstâncias do acidente. As causas exatas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis. A principal hipótese analisada inicialmente é de que a tentativa de ultrapassagem tenha provocado a batida frontal.
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