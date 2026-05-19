Um grave acidente registrado no início da tarde dessa segunda-feira (18) terminou com a morte de um homem de 60 anos e deixou outras três pessoas feridas na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), em Fernandópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o motorista tentou realizar uma ultrapassagem e, durante a manobra, bateu de frente com outro carro que trafegava no sentido oposto da rodovia.

Com a força do impacto, o passageiro que estava no banco dianteiro do Monza sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente antes da chegada do socorro.