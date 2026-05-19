19 de maio de 2026
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FERNANDÓPOLIS

Ultrapassagem termina em tragédia e mata homem na SP-543

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Colisão frontal entre dois veículos na Rodovia Percy Waldir Semeghini, em Fernandópolis
Colisão frontal entre dois veículos na Rodovia Percy Waldir Semeghini, em Fernandópolis

Um grave acidente registrado no início da tarde dessa segunda-feira (18) terminou com a morte de um homem de 60 anos e deixou outras três pessoas feridas na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), em Fernandópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o motorista tentou realizar uma ultrapassagem e, durante a manobra, bateu de frente com outro carro que trafegava no sentido oposto da rodovia.

Com a força do impacto, o passageiro que estava no banco dianteiro do Monza sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente antes da chegada do socorro.

O motorista do veículo também ficou gravemente ferido. Segundo as equipes de atendimento, ele apresentava hemorragia interna e foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Fernandópolis.

Já os ocupantes do outro automóvel envolvido na colisão também precisaram de atendimento médico e foram levados para a unidade hospitalar do município.

O trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado para o trabalho das equipes de resgate, remoção dos veículos e realização da perícia técnica.

A Polícia Rodoviária também esteve no local para controlar o trânsito e registrar as circunstâncias do acidente. As causas exatas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis. A principal hipótese analisada inicialmente é de que a tentativa de ultrapassagem tenha provocado a batida frontal.

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