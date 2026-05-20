Uma decisão judicial determinou o retorno do vereador Danilo Pinal da Silva ao cargo na Câmara Municipal de Nova Castilho. O parlamentar havia sido afastado após votação realizada pelo Legislativo municipal.

O caso teve início durante sessão ordinária em 15 de abril de 2026, quando Danilo Pinal usou a tribuna para questionar despesas de uma viagem oficial a São Paulo feita pelo presidente da Câmara, dois vereadores e o procurador jurídico da Casa.

Durante o pronunciamento, o vereador criticou gastos com itens como chocolates e bebidas isotônicas adquiridos durante a viagem. Ao comentar o caso, classificou a situação como “imoral” em referência ao uso de recursos públicos.