Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 42 anos procurado pela Justiça na manhã desta quarta-feira (20), em Buritama. O suspeito, já conhecido nos meios policiais por envolvimento em crimes de furto na cidade, foi localizado durante patrulhamento realizado no bairro Gleba 11.

De acordo com as informações divulgadas, equipes do 8º Grupamento de Polícia realizavam diligências voltadas ao cumprimento de mandados judiciais quando identificaram o indivíduo circulando pelo bairro. Os policiais já tinham conhecimento de que havia uma ordem de prisão preventiva expedida contra ele.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Buritama, relacionado a um processo por crime de furto.