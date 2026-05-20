Uma cena de violência e desespero mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (20), em Birigui. Um jovem de 27 anos foi preso em flagrante após invadir a residência da própria família no bairro Vila Giampietro, ameaçar parentes com uma arma branca e promover uma sequência de agressões dentro do imóvel.
De acordo com as informações apuradas, o homem, que possui antecedentes por tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal, teria chegado ao local exigindo dinheiro para comprar entorpecentes. Diante da recusa dos familiares, ele passou a agir de forma extremamente agressiva.
Durante o surto, o acusado danificou um veículo estacionado na residência, quebrando os vidros do automóvel. Em seguida, partiu para cima da própria mãe, uma mulher de 47 anos, que acabou sendo agredida fisicamente.
Na tentativa de conter o agressor e proteger a vítima, um jovem de 24 anos e um garoto de apenas 12 anos também foram atacados. O menor sofreu um soco na cabeça, resultando em corte e escoriações, aumentando ainda mais o clima de tensão e medo dentro da casa. Dois aparelhos celulares também foram destruídos durante a confusão.
Após o chamado de emergência, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades do bairro. Segundo a corporação, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga e para garantir a segurança dos policiais, das vítimas e do próprio detido, que apresentava ferimentos nas mãos e nos braços.
As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-socorro Municipal para atendimento médico. Já o autor permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça, sendo indiciado pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e dano qualificado.
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