Uma cena de violência e desespero mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (20), em Birigui. Um jovem de 27 anos foi preso em flagrante após invadir a residência da própria família no bairro Vila Giampietro, ameaçar parentes com uma arma branca e promover uma sequência de agressões dentro do imóvel.

De acordo com as informações apuradas, o homem, que possui antecedentes por tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal, teria chegado ao local exigindo dinheiro para comprar entorpecentes. Diante da recusa dos familiares, ele passou a agir de forma extremamente agressiva.

Durante o surto, o acusado danificou um veículo estacionado na residência, quebrando os vidros do automóvel. Em seguida, partiu para cima da própria mãe, uma mulher de 47 anos, que acabou sendo agredida fisicamente.