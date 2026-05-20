A Prefeitura de Andradina informou que o abastecimento de medicamentos da rede municipal de saúde começou a ser regularizado após semanas de reclamações relacionadas à falta de alguns remédios nas unidades de Atenção Básica.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o problema ocorreu devido ao atraso na entrega por parte de empresas fornecedoras, situação que impactou temporariamente o estoque de medicamentos distribuídos nas farmácias municipais.
A secretária de Saúde, Maristela Marinho, explicou que a situação não foi causada por falta de planejamento da administração municipal, mas sim pelo descumprimento de prazos por parte das empresas responsáveis pelo fornecimento dos produtos.
Ainda conforme a pasta, os fornecedores já foram notificados oficialmente e os medicamentos começaram a chegar gradativamente ao município. A expectativa é de que os estoques estejam completamente normalizados nos próximos dias.
A Secretaria também reforçou como funciona a distribuição de medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), já que a responsabilidade pela compra e entrega dos remédios varia conforme o tipo de tratamento e a complexidade da doença.
Os medicamentos considerados básicos - usados no tratamento de hipertensão, diabetes, dores, febre, infecções e saúde mental - são de responsabilidade dos municípios e normalmente distribuídos nas UBSs e farmácias municipais.
Já os chamados medicamentos de alto custo, destinados a pacientes com doenças crônicas, raras ou de tratamento contínuo, possuem financiamento compartilhado entre os governos estadual e federal, sendo entregues por meio das farmácias especializadas.
O SUS também mantém o chamado componente estratégico, voltado para doenças de relevância epidemiológica, como HIV, tuberculose, hanseníase e malária, além das vacinas, cuja aquisição é feita pelo Governo Federal.
A administração municipal destacou que segue monitorando o abastecimento para evitar novos impactos no atendimento à população de Andradina.
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