A Prefeitura de Andradina informou que o abastecimento de medicamentos da rede municipal de saúde começou a ser regularizado após semanas de reclamações relacionadas à falta de alguns remédios nas unidades de Atenção Básica.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o problema ocorreu devido ao atraso na entrega por parte de empresas fornecedoras, situação que impactou temporariamente o estoque de medicamentos distribuídos nas farmácias municipais.

A secretária de Saúde, Maristela Marinho, explicou que a situação não foi causada por falta de planejamento da administração municipal, mas sim pelo descumprimento de prazos por parte das empresas responsáveis pelo fornecimento dos produtos.