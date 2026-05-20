20 de maio de 2026
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NÃO RESISTIU

Mulher morre após um mês internada por acidente

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Camila Quixaba, de 36 anos, estava internada na UTI da Santa Casa de Araçatuba desde abril,
Camila Quixaba, de 36 anos, estava internada na UTI da Santa Casa de Araçatuba desde abril,

Após quase um mês lutando pela vida, Camila Quixaba, de 36 anos, morreu nesta terça-feira (19) na Santa Casa de Araçatuba, onde permanecia internada em estado grave desde um acidente de trânsito ocorrido no mês passado.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a vítima sofreu a queda na noite de 19 de abril, em Andradina. Camila havia saído da casa de amigos, no bairro Vila Mineira, pilotando uma motocicleta Honda Biz 125 e seguia para casa quando perdeu o controle do veículo.

Durante o acidente, a motociclista caiu violentamente no asfalto e sofreu um forte impacto na região da cabeça. Conforme consta no boletim de ocorrência, o capacete teria se desprendido no momento da queda, agravando ainda mais os ferimentos.

Equipes de resgate encontraram a vítima inconsciente e realizaram o socorro imediato. Inicialmente, Camila foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Andradina, onde permaneceu sedada sob observação médica. Dias depois, devido à gravidade do quadro clínico, ela precisou ser transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Araçatuba.

Mesmo após semanas de internação e acompanhamento intensivo, o estado de saúde não apresentou evolução positiva. O óbito foi confirmado nessa terça-feira.

A Polícia Civil requisitou exames periciais para identificar oficialmente a causa da morte e esclarecer as circunstâncias do acidente. O caso segue sob investigação.

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