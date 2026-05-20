Após quase um mês lutando pela vida, Camila Quixaba, de 36 anos, morreu nesta terça-feira (19) na Santa Casa de Araçatuba, onde permanecia internada em estado grave desde um acidente de trânsito ocorrido no mês passado.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a vítima sofreu a queda na noite de 19 de abril, em Andradina. Camila havia saído da casa de amigos, no bairro Vila Mineira, pilotando uma motocicleta Honda Biz 125 e seguia para casa quando perdeu o controle do veículo.

Durante o acidente, a motociclista caiu violentamente no asfalto e sofreu um forte impacto na região da cabeça. Conforme consta no boletim de ocorrência, o capacete teria se desprendido no momento da queda, agravando ainda mais os ferimentos.