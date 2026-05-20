Uma ação rápida da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem de 28 anos na madrugada desta quarta-feira (20), em Birigui, após uma suposta invasão a residência no Conjunto Habitacional Tereza Maria Barbieri.
De acordo com as informações apuradas, a ocorrência foi registrada por volta das 4h, quando moradores acionaram a equipe policial relatando uma movimentação suspeita em uma casa do bairro. A vítima, um homem de 34 anos, afirmou ter visto o suspeito deixando o imóvel e pulando o muro em direção à rua.
Com base nas características informadas, os policiais iniciaram buscas imediatas pela região e conseguiram localizar o homem ainda nas proximidades do local da ocorrência. Durante a abordagem e consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele já era alvo de medidas cautelares impostas pela Justiça.
Entre as determinações judiciais descumpridas pelo suspeito estava a obrigação de permanecer em recolhimento domiciliar entre 22h e 6h, justamente no período em que foi encontrado circulando pelas ruas.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia para as providências legais. Segundo a Polícia Militar, não houve necessidade do uso de força física ou algemas durante a condução.
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