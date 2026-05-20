A Câmara Municipal de Penápolis aprovou nesta semana um projeto encaminhado pelo Executivo autorizando a suplementação orçamentária de R$ 454,3 mil para obras de reforma no Centro de Controle de Zoonoses e Castração (CCZ).
Do valor total, R$ 250 mil são provenientes de emenda parlamentar destinada. Outros R$ 204,3 mil serão investidos pela própria Prefeitura como contrapartida municipal.
Durante a discussão do projeto no Legislativo, foi destacado que os recursos deverão contribuir para a modernização da estrutura do Centro de Controle de Zoonoses e Castração, com foco na ampliação dos serviços prestados à população e no fortalecimento das ações de controle populacional de animais no município.
Também foi ressaltado que os investimentos destinados ao setor já possibilitaram a realização de centenas de procedimentos de castração, ampliando o atendimento voltado à saúde e bem-estar animal.
Outro ponto mencionado foi a participação da administração municipal na complementação dos recursos necessários para execução da obra, além do reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas equipes do CCZ no atendimento à população e nos cuidados com os animais.
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