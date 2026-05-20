A Câmara Municipal de Penápolis aprovou nesta semana um projeto encaminhado pelo Executivo autorizando a suplementação orçamentária de R$ 454,3 mil para obras de reforma no Centro de Controle de Zoonoses e Castração (CCZ).

Do valor total, R$ 250 mil são provenientes de emenda parlamentar destinada. Outros R$ 204,3 mil serão investidos pela própria Prefeitura como contrapartida municipal.

Durante a discussão do projeto no Legislativo, foi destacado que os recursos deverão contribuir para a modernização da estrutura do Centro de Controle de Zoonoses e Castração, com foco na ampliação dos serviços prestados à população e no fortalecimento das ações de controle populacional de animais no município.