A CDHU iniciou nesta semana as inscrições para o sorteio de 451 unidades habitacionais em seis municípios da região de Araçatuba. As moradias fazem parte de empreendimentos que já estão em fase de construção no interior paulista.

As casas serão destinadas aos municípios de Bilac, Brejo Alegre, Coroados, Guararapes, Santópolis do Aguapeí e Sud Mennucci.

De acordo com a companhia habitacional, serão disponibilizadas 38 moradias em Bilac, 70 em Brejo Alegre, 56 em Coroados, 185 em Guararapes, 60 em Santópolis do Aguapeí e outras 42 em Sud Mennucci.