A CDHU iniciou nesta semana as inscrições para o sorteio de 451 unidades habitacionais em seis municípios da região de Araçatuba. As moradias fazem parte de empreendimentos que já estão em fase de construção no interior paulista.
As casas serão destinadas aos municípios de Bilac, Brejo Alegre, Coroados, Guararapes, Santópolis do Aguapeí e Sud Mennucci.
De acordo com a companhia habitacional, serão disponibilizadas 38 moradias em Bilac, 70 em Brejo Alegre, 56 em Coroados, 185 em Guararapes, 60 em Santópolis do Aguapeí e outras 42 em Sud Mennucci.
Apesar das 451 unidades destinadas ao sorteio público, os empreendimentos somam 518 moradias em construção. Parte delas - 67 imóveis - será reservada ao Programa Moradia Segura, voltado a profissionais das forças de segurança pública.
As inscrições seguem abertas até o dia 27 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da CDHU, onde também estão disponíveis os editais completos de cada município.
Podem participar famílias que residam ou trabalhem há pelo menos cinco anos nas cidades contempladas e que possuam renda familiar entre um e dez salários mínimos.
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