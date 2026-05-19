A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 movimentou torcedores em todo o país, mas em Penápolis a repercussão ganhou um personagem especial: Valdecir Justino, conhecido nas redes sociais como o “Neymar de Penápolis”.

Com cerca de 40 mil seguidores, o influenciador voltou a viralizar após celebrar a presença do camisa 10 na lista da Seleção Brasileira. Conhecido pelo visual inspirado no jogador e pelas brincadeiras relacionadas ao craque, Valdecir passou a receber ainda mais atenção dos moradores da cidade nos últimos dias.

Segundo ele, o clima de Copa já tomou conta da rotina. Amigos, seguidores e até desconhecidos começaram a abordá-lo nas ruas para comentar a convocação e brincar sobre a participação do atacante no Mundial.