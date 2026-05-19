A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 movimentou torcedores em todo o país, mas em Penápolis a repercussão ganhou um personagem especial: Valdecir Justino, conhecido nas redes sociais como o “Neymar de Penápolis”.
Com cerca de 40 mil seguidores, o influenciador voltou a viralizar após celebrar a presença do camisa 10 na lista da Seleção Brasileira. Conhecido pelo visual inspirado no jogador e pelas brincadeiras relacionadas ao craque, Valdecir passou a receber ainda mais atenção dos moradores da cidade nos últimos dias.
Segundo ele, o clima de Copa já tomou conta da rotina. Amigos, seguidores e até desconhecidos começaram a abordá-lo nas ruas para comentar a convocação e brincar sobre a participação do atacante no Mundial.
A fama como sósia começou de forma inesperada durante partidas do Clube Atlético Penapolense. Torcedor frequente do clube, Valdecir contou que chamou atenção ao aparecer no estádio usando uma camisa do Santos. A semelhança no estilo acabou despertando a curiosidade das crianças e dos torcedores, que começaram a pedir fotos.
Com o tempo, ele adotou características visuais semelhantes às de Neymar, como cabelo, barba e trejeitos, transformando o personagem em parte de sua identidade nas redes sociais e em eventos da região.
Mas antes da internet, Valdecir também sonhava viver do futebol. Ainda jovem, tentou carreira como jogador e chegou a atuar em equipes amadoras. A trajetória, porém, foi interrompida após um grave acidente de carro ocorrido em 2008, que deixou sequelas e encerrou o sonho de seguir nos gramados.
Após um longo período de recuperação, ele encontrou nas redes sociais uma nova oportunidade. Começou produzindo vídeos simples para o comércio local em Promissão, cidade onde nasceu, até conquistar espaço como influenciador digital.
Agora, com a proximidade da Copa do Mundo, o “Neymar de Penápolis” voltou a ganhar destaque entre os torcedores e já recebeu convites para acompanhar os jogos em bares, eventos e confraternizações durante o torneio.
Mesmo longe dos estádios da competição, Valdecir garante que vai acompanhar cada partida da Seleção Brasileira na torcida pelo tão sonhado hexacampeonato.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.