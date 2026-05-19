Um salão de festas ligado a uma paróquia na Vila Brasil, em Birigui, foi alvo de criminosos durante a madrugada desta terça-feira (19). O caso mobilizou equipes da Polícia Militar após acionamento feito pelo Copom.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o responsável pela paróquia, um padre de 66 anos, relatou ter ouvido barulhos suspeitos por volta das 3h. No entanto, apenas ao amanhecer percebeu que as portas de entrada e da despensa do salão haviam sido arrombadas.

Durante a ação criminosa, os invasores furtaram botijões de gás, uma fritadeira e diversos alimentos armazenados na geladeira do espaço comunitário.