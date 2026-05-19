O avanço dos crimes digitais tem provocado preocupação crescente na região noroeste paulista. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontam aumento nos casos de vazamento de fotos e vídeos íntimos sem autorização das vítimas nas regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba.

Desde que esse tipo de ocorrência passou a ser contabilizado separadamente pelas autoridades, os registros tiveram crescimento de 180%, evidenciando a escalada da chamada pornografia de revanche e de outros crimes ligados à exposição íntima na internet.

Além do impacto criminal, vítimas relatam consequências emocionais devastadoras. O sentimento de impotência diante da rápida disseminação do conteúdo é um dos fatores mais traumáticos.