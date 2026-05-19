A Santa Casa de Araçatuba realizou nesta segunda-feira (18) mais uma captação múltipla de órgãos, em um procedimento que transformou dor em esperança para pacientes que aguardam transplantes em diferentes regiões do país.
A doadora foi uma mulher de 73 anos, internada na unidade hospitalar, que teve a morte encefálica confirmada após a realização de exames e testes previstos no protocolo médico. A autorização para a doação foi concedida pela família.
Foram captados fígado, rins e córneas, destinados a pacientes compatíveis cadastrados no Sistema Estadual de Transplantes (SET), integrado à Central Nacional de Transplantes.
A operação envolveu mobilização logística. O transporte dos órgãos foi realizado com apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), enquanto equipes da Guarda Civil Municipal de Araçatuba auxiliaram no deslocamento da equipe médica e no trajeto até o Aeroporto Estadual “Dario Guarita”.
Em respeito à legislação brasileira de transplantes, que garante sigilo sobre doadores e receptores, o hospital não divulgou detalhes sobre a causa da internação nem outras informações que possam identificar a paciente ou seus familiares.
Esta foi a quinta captação múltipla de órgãos realizada pela Santa Casa de Araçatuba em 2026, reforçando a atuação da instituição no sistema estadual de transplantes.
Nova classificação
A captação desta semana também marcou uma nova fase da equipe responsável pelo setor dentro do hospital. A antiga Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) passou a adotar a nomenclatura Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT), conforme atualização definida pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 8.041, publicada em setembro de 2025.
A mudança acompanha novos critérios nacionais de classificação hospitalar relacionados ao desempenho em notificações de morte encefálica e processos de doação de órgãos.
Com média anual superior a 40 notificações de morte encefálica, além do registro de óbitos por parada cardiorrespiratória, a Santa Casa de Araçatuba recebeu classificação e-DOT Tipo 4.
A equipe é coordenada pelo médico Rafael Saad e conta com profissionais das áreas médica e de enfermagem, que seguem em processo contínuo de capacitação interna durante os procedimentos de captação.
Os treinamentos têm suporte do Hospital de Base de São José do Rio Preto, referência regional no setor de transplantes.
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