A Santa Casa de Araçatuba realizou nesta segunda-feira (18) mais uma captação múltipla de órgãos, em um procedimento que transformou dor em esperança para pacientes que aguardam transplantes em diferentes regiões do país.

A doadora foi uma mulher de 73 anos, internada na unidade hospitalar, que teve a morte encefálica confirmada após a realização de exames e testes previstos no protocolo médico. A autorização para a doação foi concedida pela família.

Foram captados fígado, rins e córneas, destinados a pacientes compatíveis cadastrados no Sistema Estadual de Transplantes (SET), integrado à Central Nacional de Transplantes.