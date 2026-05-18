Uma mulher de 67 anos ficou ferida após ser atropelada na noite deste domingo (17), no bairro Santana, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 21h45, na Rua Luiz José Urbano Boteon, e mobilizou equipes da Polícia Militar, resgate e perícia técnica.
Segundo informações apuradas no local, o motorista de um automóvel, de 42 anos, seguia em direção ao bairro Quinta da Mata quando afirmou ter sido surpreendido pelo farol alto de um veículo que trafegava no sentido contrário.
Com a visão comprometida, ele não teria percebido três pedestres que caminhavam pela via e acabou atingindo a idosa.
Com o impacto, a vítima caiu no asfalto e precisou de atendimento imediato. Equipes de resgate realizaram os primeiros socorros ainda no local e encaminharam a mulher ao Pronto-socorro Municipal. Apesar do susto, ela apresentava apenas escoriações leves e permaneceu em observação médica.
Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar constatou que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 2016. Além disso, o veículo apresentava irregularidade no licenciamento. Diante da situação, foram aplicadas as autuações administrativas cabíveis.
O motorista conseguiu regularizar o licenciamento ainda durante a ocorrência, apresentando o comprovante de pagamento. Após os procedimentos, o automóvel foi liberado para um terceiro condutor devidamente habilitado.
A Polícia Científica esteve no local para realização da perícia que irá auxiliar na apuração das circunstâncias do atropelamento.
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