Uma mulher de 67 anos ficou ferida após ser atropelada na noite deste domingo (17), no bairro Santana, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 21h45, na Rua Luiz José Urbano Boteon, e mobilizou equipes da Polícia Militar, resgate e perícia técnica.

Segundo informações apuradas no local, o motorista de um automóvel, de 42 anos, seguia em direção ao bairro Quinta da Mata quando afirmou ter sido surpreendido pelo farol alto de um veículo que trafegava no sentido contrário.

Com a visão comprometida, ele não teria percebido três pedestres que caminhavam pela via e acabou atingindo a idosa.