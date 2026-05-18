Momentos de tensão mobilizaram equipes de segurança e resgate no início da tarde desta segunda-feira (18), em Araçatuba. Um jovem de 22 anos foi salvo pela Guarda Civil Municipal após ameaçar se jogar de uma passarela localizada sobre a rodovia Elyeser Montenegro Magalhães.
Segundo informações da ocorrência, equipes da GCM realizavam patrulhamento pela região quando foram alertadas por um motorista sobre a presença de um rapaz em atitude preocupante na estrutura. Ao chegarem ao local, os guardas encontraram o jovem já sobre o corrimão da passarela, em situação de extremo risco.
De acordo com a corporação, o rapaz demonstrava forte abalo emocional e sinais aparentes de desespero, dificultando as primeiras tentativas de aproximação e diálogo feitas pelos agentes.
Diante da gravidade da situação, a equipe iniciou uma negociação cuidadosa para evitar qualquer reação impulsiva. Em um momento decisivo, os guardas conseguiram agir rapidamente e realizaram a contenção física do jovem exatamente quando ele tentava se lançar da passarela.
Após a intervenção, os agentes permaneceram ao lado da vítima, conversando e prestando apoio emocional até que ele fosse retirado do local em segurança.
O Corpo de Bombeiros e equipes de resgate também foram acionados para auxiliar na ocorrência. Segundo informações apuradas no local, supervisores da empresa onde o jovem trabalha compareceram e relataram que ele havia feito contato anteriormente afirmando que atentaria contra a própria vida, o que aumentou ainda mais a preocupação das equipes.
O rapaz foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico e acompanhamento especializado. Seus pertences pessoais e a motocicleta ficaram sob responsabilidade de representantes da empresa.
O caso reforça a importância da atenção à saúde mental e da rápida atuação das forças de segurança em situações de crise emocional. Se você ou alguém próximo precisa de ajuda emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188, 24 horas por dia.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.