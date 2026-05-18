19 de maio de 2026
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RESGATE

GCM impede jovem de se jogar de passarela em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Rapaz de 22 anos foi salvo por guardas municipais após momento de desespero sobre estrutura na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães
Rapaz de 22 anos foi salvo por guardas municipais após momento de desespero sobre estrutura na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães

Momentos de tensão mobilizaram equipes de segurança e resgate no início da tarde desta segunda-feira (18), em Araçatuba. Um jovem de 22 anos foi salvo pela Guarda Civil Municipal após ameaçar se jogar de uma passarela localizada sobre a rodovia Elyeser Montenegro Magalhães.

Segundo informações da ocorrência, equipes da GCM realizavam patrulhamento pela região quando foram alertadas por um motorista sobre a presença de um rapaz em atitude preocupante na estrutura. Ao chegarem ao local, os guardas encontraram o jovem já sobre o corrimão da passarela, em situação de extremo risco.

De acordo com a corporação, o rapaz demonstrava forte abalo emocional e sinais aparentes de desespero, dificultando as primeiras tentativas de aproximação e diálogo feitas pelos agentes.

Diante da gravidade da situação, a equipe iniciou uma negociação cuidadosa para evitar qualquer reação impulsiva. Em um momento decisivo, os guardas conseguiram agir rapidamente e realizaram a contenção física do jovem exatamente quando ele tentava se lançar da passarela.

Após a intervenção, os agentes permaneceram ao lado da vítima, conversando e prestando apoio emocional até que ele fosse retirado do local em segurança.

O Corpo de Bombeiros e equipes de resgate também foram acionados para auxiliar na ocorrência. Segundo informações apuradas no local, supervisores da empresa onde o jovem trabalha compareceram e relataram que ele havia feito contato anteriormente afirmando que atentaria contra a própria vida, o que aumentou ainda mais a preocupação das equipes.

O rapaz foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico e acompanhamento especializado. Seus pertences pessoais e a motocicleta ficaram sob responsabilidade de representantes da empresa.

O caso reforça a importância da atenção à saúde mental e da rápida atuação das forças de segurança em situações de crise emocional. Se você ou alguém próximo precisa de ajuda emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188, 24 horas por dia.

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