Momentos de tensão mobilizaram equipes de segurança e resgate no início da tarde desta segunda-feira (18), em Araçatuba. Um jovem de 22 anos foi salvo pela Guarda Civil Municipal após ameaçar se jogar de uma passarela localizada sobre a rodovia Elyeser Montenegro Magalhães.

Segundo informações da ocorrência, equipes da GCM realizavam patrulhamento pela região quando foram alertadas por um motorista sobre a presença de um rapaz em atitude preocupante na estrutura. Ao chegarem ao local, os guardas encontraram o jovem já sobre o corrimão da passarela, em situação de extremo risco.

De acordo com a corporação, o rapaz demonstrava forte abalo emocional e sinais aparentes de desespero, dificultando as primeiras tentativas de aproximação e diálogo feitas pelos agentes.