A luta pela vida terminou de forma trágica na madrugada desta segunda-feira (18). Cleber Delfim Passos, de 44 anos, morreu na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internado desde sábado (16), após sofrer um grave acidente na rodovia Feliciano Sales da Cunha (SP-310), em Pereira Barreto.

O acidente aconteceu ainda durante a manhã de sábado e envolveu um Chevrolet Classic e uma caminhonete Chevrolet S10. Segundo informações registradas pela polícia, os veículos seguiam em sentidos opostos quando ocorreu a batida frontal, considerada de forte impacto.

De acordo com as apurações iniciais, o carro conduzido por Cleber teria cruzado para a pista contrária, atingindo violentamente a caminhonete dirigida por um morador de Ilha Solteira. As causas da invasão de faixa ainda serão esclarecidas pela investigação.