A luta pela vida terminou de forma trágica na madrugada desta segunda-feira (18). Cleber Delfim Passos, de 44 anos, morreu na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internado desde sábado (16), após sofrer um grave acidente na rodovia Feliciano Sales da Cunha (SP-310), em Pereira Barreto.
O acidente aconteceu ainda durante a manhã de sábado e envolveu um Chevrolet Classic e uma caminhonete Chevrolet S10. Segundo informações registradas pela polícia, os veículos seguiam em sentidos opostos quando ocorreu a batida frontal, considerada de forte impacto.
De acordo com as apurações iniciais, o carro conduzido por Cleber teria cruzado para a pista contrária, atingindo violentamente a caminhonete dirigida por um morador de Ilha Solteira. As causas da invasão de faixa ainda serão esclarecidas pela investigação.
Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e encontraram Cleber em estado crítico. Ele foi levado inicialmente ao Hospital Regional de Ilha Solteira, mas devido à gravidade dos ferimentos precisou ser transferido para Araçatuba, onde permaneceu internado em estado grave.
O motorista da caminhonete saiu ileso. Conforme o boletim de ocorrência, ele realizou o teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool.
Após quase dois dias de internação e tentativas da equipe médica para reverter o quadro clínico, Cleber não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado durante a madrugada.
A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do acidente.
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