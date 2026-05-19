Durante uma operação realizada na tarde de domingo (18), equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta das 15h30, na altura do km 638 da via, durante a Operação Impacto/Divisa. Os policiais fiscalizavam um ônibus quando decidiram vistoriar o compartimento de bagagens do veículo.

Durante a inspeção, os agentes encontraram um forno transportado entre as malas. Dentro do objeto estavam escondidos 30 pacotes de skunk, droga derivada da maconha com alto teor de concentração. Ao todo, foram apreendidos 15,5 quilos do entorpecente.