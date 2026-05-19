19 de maio de 2026
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ANDRADINA

Skunk escondido em forno leva homem à prisão na Marechal Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Polícia Rodoviária apreendeu mais de 15 quilos da droga durante fiscalização na SP-300
Polícia Rodoviária apreendeu mais de 15 quilos da droga durante fiscalização na SP-300

Durante uma operação realizada na tarde de domingo (18), equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta das 15h30, na altura do km 638 da via, durante a Operação Impacto/Divisa. Os policiais fiscalizavam um ônibus quando decidiram vistoriar o compartimento de bagagens do veículo.

Durante a inspeção, os agentes encontraram um forno transportado entre as malas. Dentro do objeto estavam escondidos 30 pacotes de skunk, droga derivada da maconha com alto teor de concentração. Ao todo, foram apreendidos 15,5 quilos do entorpecente.

O suspeito, de 51 anos e morador de Campo Grande (MS), foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Andradina, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos da Polícia Judiciária, ele permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Rodoviária, o homem não possuía antecedentes criminais. A apreensão causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 150 mil ao crime organizado.

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