A equipe juvenil feminina de voleibol de Araçatuba vive um momento de destaque nas competições regionais. Representando o projeto “Vem Pro Vôlei”, iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação em parceria com a Apea (Associação Pró Esportes Araçatuba), as atletas garantiram mais um título na temporada ao vencer o Festival da Nova Liga Regional de Voleibol 2026.
A competição foi realizada domingo (17), no Ginásio Municipal “Maria Cristina Shmidt”, em Promissão. Na estreia, Araçatuba superou Penápolis por 2 sets a 0. Em seguida, enfrentou a equipe anfitriã e voltou a vencer pelo mesmo placar em uma partida bastante equilibrada.
Com os dois triunfos, o time terminou a etapa na liderança do grupo único, somando seis pontos e assegurando a primeira colocação para a próxima fase do campeonato.
Entre os destaques da competição, a atleta Raissa Carvalho Duarte foi eleita a melhor jogadora do Festival.
Além da conquista regional, a equipe também entrou em quadra no sábado (16) pela Liga APV de Porto Ferreira. Jogando em Bauru, no Ginásio do DEB Vôlei, Araçatuba venceu a equipe da casa por 3 sets a 0 e manteve a sequência positiva na temporada.
O técnico Belmiro Costa elogiou a dedicação do elenco e destacou a evolução apresentada pelas atletas ao longo das disputas deste ano.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.