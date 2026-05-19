A equipe juvenil feminina de voleibol de Araçatuba vive um momento de destaque nas competições regionais. Representando o projeto “Vem Pro Vôlei”, iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação em parceria com a Apea (Associação Pró Esportes Araçatuba), as atletas garantiram mais um título na temporada ao vencer o Festival da Nova Liga Regional de Voleibol 2026.

A competição foi realizada domingo (17), no Ginásio Municipal “Maria Cristina Shmidt”, em Promissão. Na estreia, Araçatuba superou Penápolis por 2 sets a 0. Em seguida, enfrentou a equipe anfitriã e voltou a vencer pelo mesmo placar em uma partida bastante equilibrada.

Com os dois triunfos, o time terminou a etapa na liderança do grupo único, somando seis pontos e assegurando a primeira colocação para a próxima fase do campeonato.