O agronegócio segue como um dos principais motores da economia na região de Araçatuba, sustentando exportações, geração de empregos e movimentando milhões de reais todos os anos. No entanto, por trás dos números positivos da produção agrícola, cresce uma preocupação silenciosa no campo: o aumento do endividamento entre produtores rurais.

Com custos de produção cada vez mais altos e maior dificuldade de acesso às linhas tradicionais de crédito rural, muitos produtores têm recorrido a financiamentos bancários comuns para manter a atividade funcionando. O problema, segundo especialistas, é que essas operações possuem características bastante diferentes das modalidades específicas destinadas ao setor agropecuário.

A advogada especialista na área do agronegócio em Araçatuba, Evelyn Nogueira Martins, explica que grande parte dos produtores acaba acreditando que qualquer financiamento destinado à produção agrícola pode ser considerado crédito rural, quando na prática existem diferenças importantes entre as operações.