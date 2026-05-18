O veto do prefeito Lucas Zanatta ao projeto que cria o Programa Bolsa Atirador acendeu um novo debate político em Araçatuba e promete movimentar a sessão da Câmara Municipal nesta segunda-feira (18). A proposta, aprovada pelos vereadores, previa auxílio financeiro de até R$ 400 para parte dos jovens que atuam no Tiro de Guerra do município.

A justificativa do veto foi apresentada pelo prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais. Segundo Zanatta, apenas três dos 101 atiradores atualmente em atividade estariam em situação de vulnerabilidade social, número que, segundo ele, não justificaria a criação de uma bolsa custeada pelo município.

“Esses jovens serão atendidos pela assistência social. Temos mecanismos para ajudá-los sem a necessidade de criar uma bolsa auxílio”, afirmou o prefeito.