Uma ação da Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de aves silvestres e aplicação de multas ambientais no bairro Jardim Tóquio, em Penápolis, no domingo (18).
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da Operação Impacto, quando os policiais receberam informações sobre um possível criador irregular de aves silvestres no município.
Ao chegarem no imóvel, os agentes visualizaram diversas gaiolas penduradas na varanda da residência, o que motivou a fiscalização ambiental no local.
Em contato com a moradora, ela confirmou que mantinha várias aves em casa e informou não possuir autorização dos órgãos ambientais competentes.
Durante a vistoria, a equipe constatou a existência de um papagaio-verdadeiro, um periquito-de-encontro-amarelo, uma jandaia e um pássaro-preto, todos mantidos em cativeiro de forma irregular.
Além das espécies silvestres, os policiais também encontraram uma ave exótica da espécie agapornis, cuja criação exige comprovação documental de origem e autorização ambiental específica.
Segundo a Polícia Ambiental, a responsável não apresentou qualquer documentação exigida para a manutenção legal das aves.
Também foram apreendidas quatro gaiolas de arame utilizadas para manter os animais em cativeiro dentro da residência.
Diante das irregularidades constatadas, os policiais elaboraram autos de infração ambiental por manter aves silvestres em cativeiro, guardar animais da fauna sem autorização e introduzir espécime exótica sem licença ambiental.
As autuações totalizaram R$ 4.200 em multas aplicadas à moradora.
Do valor total, R$ 1.500 foram referentes à infração por manter aves em cativeiro, R$ 500 por guardar animais silvestres e R$ 2.200 pela manutenção irregular de espécie exótica.
Apesar da apreensão, os animais permaneceram provisoriamente depositados com a própria responsável até definição do atendimento ambiental.
Segundo a corporação, a decisão ocorreu devido à ausência de local adequado para destinação imediata das aves na área atendida pelo 1º Pelotão da Polícia Militar Ambiental.
Os policiais também levaram em consideração os sinais de domesticação apresentados pelos animais e o vínculo constatado com a idosa responsável pela residência.
A ocorrência será encaminhada ao Distrito Policial de Penápolis, que deverá analisar o caso e adotar as medidas cabíveis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.