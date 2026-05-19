Uma ação da Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de aves silvestres e aplicação de multas ambientais no bairro Jardim Tóquio, em Penápolis, no domingo (18).

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da Operação Impacto, quando os policiais receberam informações sobre um possível criador irregular de aves silvestres no município.

Ao chegarem no imóvel, os agentes visualizaram diversas gaiolas penduradas na varanda da residência, o que motivou a fiscalização ambiental no local.