Uma série de ações realizadas pela Polícia Militar resultou na captura de três procurados da Justiça entre a madrugada e a tarde deste domingo (17) em cidades da região noroeste paulista. As ocorrências foram registradas em Avanhandava, Birigui e Valparaíso.

Em Avanhandava, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua José de Souza Campos quando abordaram um homem com mandado de prisão relacionado ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia.

Já em Birigui, uma equipe policial localizou, pela Rua Wilson Troncoso, um homem que havia fugido do Centro de Ressocialização do município. Após a abordagem e confirmação da situação criminal, ele voltou a ficar sob custódia da Justiça.