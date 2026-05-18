O sonho da casa própria começou a ganhar forma para milhares de famílias do interior paulista. O Governo do Estado de São Paulo abriu nesta segunda-feira (18) as inscrições para o sorteio de moradias do programa Casa Paulista, iniciativa que disponibilizará 1.201 unidades habitacionais nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

A ação integra um novo pacote estadual que prevê o sorteio de 4,3 mil moradias em 66 municípios paulistas ainda neste semestre, ampliando o acesso à habitação popular em diversas regiões do estado.

Na região de Araçatuba, seis cidades já estão com inscrições abertas e concentram juntas 451 novas casas. Os municípios contemplados são Bilac, Brejo Alegre, Coroados, Guararapes, Santópolis do Aguapeí e Sud Mennucci.