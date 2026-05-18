O sonho da casa própria começou a ganhar forma para milhares de famílias do interior paulista. O Governo do Estado de São Paulo abriu nesta segunda-feira (18) as inscrições para o sorteio de moradias do programa Casa Paulista, iniciativa que disponibilizará 1.201 unidades habitacionais nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).
A ação integra um novo pacote estadual que prevê o sorteio de 4,3 mil moradias em 66 municípios paulistas ainda neste semestre, ampliando o acesso à habitação popular em diversas regiões do estado.
Na região de Araçatuba, seis cidades já estão com inscrições abertas e concentram juntas 451 novas casas. Os municípios contemplados são Bilac, Brejo Alegre, Coroados, Guararapes, Santópolis do Aguapeí e Sud Mennucci.
O prazo para participar da primeira etapa termina no próximo dia 27 de maio. As inscrições e os editais completos podem ser acessados no portal oficial da CDHU.
Além das moradias destinadas à população em geral, parte das unidades será reservada ao programa Moradia Segura, voltado a policiais.
Podem participar famílias que residem ou trabalham há pelo menos cinco anos nos municípios contemplados e possuem renda entre um e dez salários mínimos. A distribuição das casas seguirá critérios específicos, com cotas destinadas a idosos, pessoas com deficiência, policiais e demanda geral.
Outro ponto que chama atenção é o modelo de financiamento. Famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos terão acesso a juros zero, conforme a nova política habitacional do Estado.
As parcelas poderão ser calculadas de duas formas: comprometendo até 20% da renda familiar, com reajuste apenas pela inflação oficial, ou até 30% da renda com parcelas fixas durante todo o financiamento.
O sorteio definirá titulares e suplentes para aquisição das moradias. Após a seleção, os contemplados passarão pela fase de habilitação, quando precisarão comprovar todas as informações exigidas no edital. Caso algum candidato não atenda aos critérios, será desclassificado e substituído por suplentes.
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