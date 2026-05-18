19 de maio de 2026
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Servidor invade casa com trator da prefeitura em Ilha Solteira

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 41 anos destruiu portão de imóvel onde filha mora com o marido; prefeitura abriu investigação sobre uso irregular do veículo público
Homem de 41 anos destruiu portão de imóvel onde filha mora com o marido; prefeitura abriu investigação sobre uso irregular do veículo público

Uma cena inusitada e marcada por tensão mobilizou moradores do bairro Passeio Itu, em Ilha Solteira, na noite de sábado (16). Um servidor municipal de 41 anos utilizou um trator pertencente à prefeitura para invadir a residência onde vivem a filha e o genro, causando danos ao imóvel e provocando correria entre os envolvidos.

Segundo informações registradas pela polícia, o homem, que atua como motorista na administração municipal, conduziu o veículo pesado até a frente da casa e derrubou o portão da residência. A motivação do ato, conforme relatado no boletim de ocorrência, seria uma suposta revolta diante de agressões que a filha estaria sofrendo por parte do companheiro.

Imagens gravadas por moradores mostram o trator estacionado em frente ao imóvel logo após a invasão, cenário que rapidamente chamou a atenção da vizinhança.

Após destruir o portão, o servidor entrou na casa à procura do genro. Durante a confusão, o homem perseguido conseguiu escapar pelos fundos do imóvel, pulando o muro e se refugiando na residência vizinha.

Ainda segundo a ocorrência, o servidor acabou quebrando o vidro de uma porta nos fundos da casa e sofreu ferimentos durante a ação. Ele precisou ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Depois de ser medicado, o homem foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento. Conforme informado pela polícia, ele não explicou de que forma teve acesso ao trator utilizado na invasão. Após ser ouvido, foi liberado.
O caso foi registrado como ameaça e dano.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Ilha Solteira informou que o servidor não tinha autorização para utilizar o veículo oficial e que estava fora do horário de expediente no momento da ocorrência.

A administração municipal também informou que irá abrir uma investigação interna para apurar o episódio. Dependendo do resultado, o servidor poderá responder a processo administrativo.

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