Uma cena inusitada e marcada por tensão mobilizou moradores do bairro Passeio Itu, em Ilha Solteira, na noite de sábado (16). Um servidor municipal de 41 anos utilizou um trator pertencente à prefeitura para invadir a residência onde vivem a filha e o genro, causando danos ao imóvel e provocando correria entre os envolvidos.
Segundo informações registradas pela polícia, o homem, que atua como motorista na administração municipal, conduziu o veículo pesado até a frente da casa e derrubou o portão da residência. A motivação do ato, conforme relatado no boletim de ocorrência, seria uma suposta revolta diante de agressões que a filha estaria sofrendo por parte do companheiro.
Imagens gravadas por moradores mostram o trator estacionado em frente ao imóvel logo após a invasão, cenário que rapidamente chamou a atenção da vizinhança.
Após destruir o portão, o servidor entrou na casa à procura do genro. Durante a confusão, o homem perseguido conseguiu escapar pelos fundos do imóvel, pulando o muro e se refugiando na residência vizinha.
Ainda segundo a ocorrência, o servidor acabou quebrando o vidro de uma porta nos fundos da casa e sofreu ferimentos durante a ação. Ele precisou ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.
Depois de ser medicado, o homem foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento. Conforme informado pela polícia, ele não explicou de que forma teve acesso ao trator utilizado na invasão. Após ser ouvido, foi liberado.
O caso foi registrado como ameaça e dano.
Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Ilha Solteira informou que o servidor não tinha autorização para utilizar o veículo oficial e que estava fora do horário de expediente no momento da ocorrência.
A administração municipal também informou que irá abrir uma investigação interna para apurar o episódio. Dependendo do resultado, o servidor poderá responder a processo administrativo.
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