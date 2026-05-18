Uma cena inusitada e marcada por tensão mobilizou moradores do bairro Passeio Itu, em Ilha Solteira, na noite de sábado (16). Um servidor municipal de 41 anos utilizou um trator pertencente à prefeitura para invadir a residência onde vivem a filha e o genro, causando danos ao imóvel e provocando correria entre os envolvidos.

Segundo informações registradas pela polícia, o homem, que atua como motorista na administração municipal, conduziu o veículo pesado até a frente da casa e derrubou o portão da residência. A motivação do ato, conforme relatado no boletim de ocorrência, seria uma suposta revolta diante de agressões que a filha estaria sofrendo por parte do companheiro.

Imagens gravadas por moradores mostram o trator estacionado em frente ao imóvel logo após a invasão, cenário que rapidamente chamou a atenção da vizinhança.