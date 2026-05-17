Brejo Alegre realiza neste domingo (17) uma nova eleição para escolher prefeito e vice, menos de dois anos após a última votação municipal. A eleição suplementar foi convocada pela Justiça Eleitoral após a cassação dos diplomas dos eleitos em 2024.

A votação acontece das 8h às 17h. Os eleitores poderão votar em dois locais: na Escola Estadual Agostinho Grigoleto, na rua Leopoldo Cubas, 222, no centro, e na EMEF José João Abdalla, na rua das Palmeiras, 260, também na região central da cidade.

A nova disputa ocorre depois que a Justiça Eleitoral analisou uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral envolvendo suposto abuso de poder econômico e político nas eleições de 2024. O processo apontou suspeitas de transferências irregulares de títulos eleitorais para Brejo Alegre em troca de benefícios.