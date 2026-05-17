Brejo Alegre realiza neste domingo (17) uma nova eleição para escolher prefeito e vice, menos de dois anos após a última votação municipal. A eleição suplementar foi convocada pela Justiça Eleitoral após a cassação dos diplomas dos eleitos em 2024.
A votação acontece das 8h às 17h. Os eleitores poderão votar em dois locais: na Escola Estadual Agostinho Grigoleto, na rua Leopoldo Cubas, 222, no centro, e na EMEF José João Abdalla, na rua das Palmeiras, 260, também na região central da cidade.
A nova disputa ocorre depois que a Justiça Eleitoral analisou uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral envolvendo suposto abuso de poder econômico e político nas eleições de 2024. O processo apontou suspeitas de transferências irregulares de títulos eleitorais para Brejo Alegre em troca de benefícios.
Na eleição anterior, Rafael Alves dos Santos, conhecido como Rafael do Vavá, do PSD, e Wilson Marques Leopoldo, do MDB, foram eleitos com 1.509 votos, o equivalente a 57,75% dos votos válidos.
Com a decisão que levou à cassação, o presidente da Câmara Municipal, Edson Takao Sakuma, do MDB, assumiu interinamente a Prefeitura em janeiro deste ano, até a realização de uma nova eleição.
Neste domingo, duas chapas disputam o comando do Executivo municipal. Pelo União Brasil, concorrem Adriano Marcelo Bonilha, candidato a prefeito, e Gui da Maysa, candidato a vice. Pela chapa MDB/PSD, a disputa tem Wilson Marques Leopoldo como candidato a prefeito e Washington da Saúde como vice.
A eleição suplementar definirá quem ficará à frente da Prefeitura de Brejo Alegre após meses de instabilidade política no município.
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