Araçatuba deve ter uma semana com temperaturas mais elevadas em comparação com a anterior, quando a cidade registrou alguns dos dias mais frios de 2026, com termômetros chegando a 7°C. Apesar da recuperação gradual das máximas, o frio ainda deve continuar, principalmente durante as madrugadas e manhãs.
Segundo previsão meteorológica, a segunda-feira (18) deve ser marcada por instabilidade, com possibilidade de chuva de até 10 milímetros. A mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima não deve passar dos 22°C. O IPMet/Unesp informou que a chegada de uma nova frente fria mantém o tempo instável entre domingo e segunda-feira no Estado, com muita nebulosidade, chuvas ao longo do período e possibilidade de trovoadas isoladas.
Entre terça-feira (19) e quinta-feira (21), as mínimas devem ficar entre 14°C e 15°C, indicando que o frio perde força, mas ainda permanece. As máximas também não devem subir muito, variando entre 23°C e 26°C ao longo da semana. A umidade relativa do ar deve ficar em níveis estáveis, entre 44% e 65%.
Para o fim de semana, a tendência é de tempo sem chuva em Araçatuba, com temperaturas ainda estacionadas e sem calor intenso. O cenário indica uma semana de transição: menos gelada do que a anterior, mas ainda com sensação de frio em parte do dia.
A combinação de pouco sol, umidade elevada e temperaturas mais baixas também exige atenção à saúde. Neste período, aumentam os cuidados com doenças respiratórias, como gripes, resfriados, rinite, sinusite, bronquite e crises alérgicas. O Ministério da Saúde orienta manter ambientes ventilados, higienizar as mãos, beber água, evitar cigarro e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Na região de São José do Rio Preto, a previsão também indica tempo instável no início da semana, com possibilidade de tempestade em pontos isolados e temperaturas entre 16°C e 24°C na segunda-feira. Já em Presidente Prudente, o alerta é maior para chuva forte, com previsão de tempestades neste domingo e possibilidade de pancadas na segunda-feira, antes de uma melhora gradual ao longo da semana.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.