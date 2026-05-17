Araçatuba deve ter uma semana com temperaturas mais elevadas em comparação com a anterior, quando a cidade registrou alguns dos dias mais frios de 2026, com termômetros chegando a 7°C. Apesar da recuperação gradual das máximas, o frio ainda deve continuar, principalmente durante as madrugadas e manhãs.

Segundo previsão meteorológica, a segunda-feira (18) deve ser marcada por instabilidade, com possibilidade de chuva de até 10 milímetros. A mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima não deve passar dos 22°C. O IPMet/Unesp informou que a chegada de uma nova frente fria mantém o tempo instável entre domingo e segunda-feira no Estado, com muita nebulosidade, chuvas ao longo do período e possibilidade de trovoadas isoladas.

Entre terça-feira (19) e quinta-feira (21), as mínimas devem ficar entre 14°C e 15°C, indicando que o frio perde força, mas ainda permanece. As máximas também não devem subir muito, variando entre 23°C e 26°C ao longo da semana. A umidade relativa do ar deve ficar em níveis estáveis, entre 44% e 65%.