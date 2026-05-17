Quatro pessoas foram presas na manhã de sábado (16) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Beatriz, em Araçatuba, em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo informações da corporação, os policiais apuravam uma denúncia sobre uma residência utilizada como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes na rua Ministro Arnaldo da Costa Prieto. Durante a averiguação, os agentes perceberam quatro indivíduos deixando o imóvel.

Ainda conforme a PM, ao notarem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram escapar, mas foram alcançados e abordados pelas equipes.