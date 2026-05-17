18 de maio de 2026
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BEATRIZ

Quarteto é preso com drogas e balança em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeitos tentaram fugir após chegada da PM em imóvel usado para armazenar
Suspeitos tentaram fugir após chegada da PM em imóvel usado para armazenar

Quatro pessoas foram presas na manhã de sábado (16) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Beatriz, em Araçatuba, em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo informações da corporação, os policiais apuravam uma denúncia sobre uma residência utilizada como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes na rua Ministro Arnaldo da Costa Prieto. Durante a averiguação, os agentes perceberam quatro indivíduos deixando o imóvel.

Ainda conforme a PM, ao notarem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram escapar, mas foram alcançados e abordados pelas equipes.

Durante as buscas, os policiais apreenderam microtubos contendo cocaína, porções de maconha, aparelhos celulares, dinheiro, uma balança de precisão e diversos microtubos vazios usados para embalar drogas.

Os quatro envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Araçatuba e permaneceram presos à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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